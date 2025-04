Scippa una borsa sul treno e fugge: bloccato da un finanziere fuori servizio

VERONA - Un 26enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai militari della Guardia di Finanza di Soave dopo aver scippato la borsa di una passeggera su un treno regionale fermo a San Bonifacio (VR). Dopo aver strappato violentemente la borsa dalle mani della vittima, il ladro è fuggito scavalcando la recinzione della stazione ferroviaria. Un Vice Brigadiere della Finanza, libero dal servizio, ha raccolto informazioni da un testimone e, intuendo l’identità del sospetto, si è messo sulle sue tracce, intercettandolo in località Villanova.



Il militare ha bloccato l’uomo e ha allertato la pattuglia del “117”, permettendo il recupero della borsa, che è stata riconsegnata alla proprietaria con gran parte del contenuto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Verona, il 26enne è stato arrestato in flagranza di reato e processato per direttissima, ricevendo una condanna a quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa.