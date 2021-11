Sciopero e presidio degli addetti alla raccolta rifiuti: nella Marca adesione all'80%

TREVISO – Oggi, lunedì 8 novembre, i lavoratori e le lavoratrici del settore dei servizi ambientali, circa un migliaio nella Marca, hanno incrociato le braccia per lo sciopero nazionale indetto da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti per rivendicare il rinnovo del contratto nazionale del comparto fermo da 28 mesi.



In provincia di Treviso hanno aderito il 75-80% degli addetti impiegati nelle due grandi aziende Contarina e Savno, con inevitabili ripercussioni per la raccolta porta a porta. Una cinquantina i lavoratori in presidio davanti a Cà Sugana, sede del comune di Treviso, dove hanno avuto un confronto con il sindaco e presidente Anci Veneto Mario Conte.



“Questo uno sciopero vuole accendere i riflettori sul mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale, bloccato da oltre 28mesi. Abbiamo interrotto le trattative sul rinnovo perché le condizioni poste dalle parti datoriali sono inaccettabili e irricevibili”, spiega Marta Casarin, segretaria generale della Fp Cgil Treviso.



“Tra le condizioni avanzate dalle associazioni datoriali più flessibilità, minori garanzie per i lavoratori e anche minori relazioni sindacali. Non possiamo permettere che si mettano in discussione le tutele per lavoratrici e lavoratori e che non si condividano strumenti contrattuali per migliorare le condizioni e i carichi di lavoro di un settore che non si è mai fermato neanche in piena pandemia”.



Per questo le organizzazioni sindacali hanno consegnato al sindaco Conte, un protocollo d’intesa dove chiedono una presa di posizione dei sindaci della Marca, proprietari delle utility del territorio, affinché intervengano per tutelare l’occupazione nonché i loro cittadini e famiglie.



“Con questo protocollo chiediamo ai sindaci dei comuni trevigiani di farsi sentire sul rinnovo del contratto soprattuto della parte economica. Conte ha detto che si farà portavoce delle nostre richieste ed entro qualche giorno ci saprà dare una risposta sul parere degli altri sindaci - ha detto Alessandro Bagagiolo segretario generale della Fit Cisl. “Se non ci sarà un rinnovo positivo del contratto noi non ci sideremo al tavolo e continueremo la mobilitazione”.