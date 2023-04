Sciopero di due giorni in Veneto dei medici Smi e Snami

VENEZIA - I medici iscritti al Sindacato Medici Italiani (Smi) e al Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (Snami) del Veneto saranno chiusi oggi, giovedì 13, e domani giovedì 14 aprile per uno sciopero indetto dalle due sigle sindacali. Lo rendono noto i due segretari regionali, Liliana Lora e Salvatore Cauchi. "Saranno garantite - precisano - le visite domiciliari urgenti ai pazienti non trasportabili, l'assistenza domiciliare integrata e l' assistenza domiciliare programmata per malati terminali e prestazioni indispensabili definite negli accordi regionali. La Continuità asistenziale assicurerà prestazioni non differibili a partire dalle certificazioni obbligatorie, certificati di malattia, prescrizioni farmaceutiche non differibili. Per le urgenze, invitiamo i pazienti a rivolgersi al Pronto Soccorso. Il 118 assicurerà il soccorso avanzato", concludono Lora e Cauchi.