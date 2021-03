Sciopero della logistica e spedizioni: due giorni di proteste e presidi nella Marca

TREVISO - Sciopero e presidi dei lavoratori del comparto logistica, trasporto merci e spedizioni a Treviso e in Veneto, come in tutto il resto del Paese, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.



Nella Marca sono previsti presidi di protesta sul territorio: dalle sette del mattino di lunedì 29 marzo alle 18 di martedì 30 marzo, di fronte alle imprese che impiegano i corrieri Sda a Spresiano (dalle ore 5 alle 8) e Fercam a Casale sul Sile (dalle ore 7 alle 18).



A confermare la mobilitazione anche sul territorio della Marca trevigiana il segretario generale della Filt Cgil Samantha Gallo: “Le organizzazioni sindacali hanno respinto integralmente le proposte indecenti arrivate dalle controparti, ovvero, la precarizzazione del mercato del lavoro, l’abolizione degli scatti di anzianità, la riduzione delle giornate di ferie e permessi retribuiti, la soppressione del pagamento delle festività, l’impoverimento della clausola sociale messa a garanzia dell’occupazione e del reddito”.



“Per il Veneto – dichiara Romeo Barutta, della segreteria regionale Filt Cgil – parliamo di un numero di addetti che si avvicina alle 100.000 unità. Sono 1.800 le imprese artigiane. In un anno si consegnano fino a 12.000.000 di pacchi. Il nostro territorio produce il 13% del Pil dell’intero settore nazionale, dietro solo alla Lombardia. Vengono attivati 35.000 contratti interinali all’anno, dal che si desume che oltre un terzo dei lavoratori subisce condizioni intollerabili di precarietà. Le controparti – conclude Barutta – non solo si rifiutano di adeguare il trattamento economico dei lavoratori, ma pretendono ulteriori tagli ai salari e la riduzione generalizzata dei diritti. Questa è solo la prima mobilitazione in programma. Se la trattiva non si sbloccherà, le proteste proseguiranno”.



“Si tratta – prosegue Samantha Gallo – di lavoratrici e lavoratori che, durante la fase pandemica, hanno rappresentato un elemento centrale per la tenuta della nostra società, garantendo tuttora la gestione, il trasporto e la consegna dei beni primari”.