Sciolta la Corte costituzionale in Mali

FOTO: Il presidente del Mali Ibrahim Boubacar Keïta



MALI – Da giorni nella capitale Bamako si susseguono i tentativi di rivolta: una situazione tale che il presidente del Mali, Ibrahim Boubacar Keïta ha deciso di sciogliere la Corte costituzionale. In questa fasi delicata per il futuro del paese la scelta di privare lo stato del suo organo di garanzia è stata comunicata alla popolazione dal capo dello stato con un discorso trasmesso dalla televisione nazionale.



Va precisato che questo provvedimento era tra le istanze di chi protesta, conseguentemente all’annullamento lo scorso marzo, di una trentina di risultati delle elezioni legislative. Il presidente Ibrahim Boubacar Keïta ha pertanto accolto la richiesta, con l’auspicio che l’attuazione del provvedimento sia accolta come un segnale distensivo.