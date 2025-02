Scimmia curiosa provoca un blackout nazionale: paese al buio per ore

SRI LANKA - Un blackout nazionale ha colpito lo Sri Lanka, lasciando gran parte del Paese senza corrente per ore. La causa dell'interruzione è stata attribuita a una scimmia che si è intrufolata in una sottostazione elettrica a Panadura, nel sud di Colombo. Il ministro dell'Energia, Kumara Jayakody, ha confermato che il primate, entrando in contatto con il trasformatore, ha provocato uno squilibrio nel sistema elettrico. L'incidente, avvenuto intorno alle 11:30 di ieri, ha causato disagi per tutta la popolazione. Oltre al blackout, il governo ha chiesto ai cittadini di limitare l'uso dell'acqua a causa del blocco dell'impianto di depurazione, anch'esso senza energia. La Ceylon Electricity Board (CEB) ha confermato il guasto, senza menzionare esplicitamente l'animale. Le autorità stanno indagando sull'incidente, ma non sono note le condizioni della scimmia coinvolta.