Scienziato italiano trovato fatto a pezzi in Colombia

COLOMBIA - Era nato il 3 agosto 1986 a Portomaggiore, in provincia di Ferrara, Alessandro Coatti, lo scienziato il cui corpo è stato rinvenuto fatto a pezzi a Medellín, in Colombia. La testa e le braccia erano state nascoste all’interno di una valigia. Brillante accademico, Coatti si era laureato con il massimo dei voti in Neurobiologia Molecolare alla Scuola Normale Superiore di Pisa, proseguendo poi gli studi con un master all’University College London. Dal 2017 risiedeva a Londra, dove aveva costruito una solida carriera. Faceva parte della prestigiosa Royal Society of Biology (RSB), che ha espresso profondo cordoglio per la sua morte. “Siamo devastati”, si legge in una nota diffusa dall’associazione, dove Coatti aveva lavorato per otto anni come Science Policy Officer, per poi diventare Senior Officer.



Descritto dai colleghi come uno “scienziato appassionato e molto amato”, coordinava il lavoro su temi scientifici legati agli animali, scriveva proposte, organizzava eventi e forniva analisi alla Camera dei Comuni. Nel 2024 aveva deciso di partire come volontario in Ecuador, al termine di un ciclo lavorativo. Secondo le autorità colombiane, non risultava coinvolto in attività illecite. “Era uno scienziato in viaggio, senza alcun legame con la criminalità”, ha dichiarato il colonnello Jaime Ríos Puerto, comandante delle forze dell’ordine locali, al quotidiano El Tiempo.