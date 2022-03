Sciatore cade in una buca, scatta l'allarme

UDINE - Poteva andare molto peggio ad uno sciatore di Muggia del 1965 che, scendendo fuoripista tra i pendii sotto il Monte Leupa al rientro da una gita con le pelli di foca assieme ad altri amici, è finito in pieno dentro una grande buca carsica mentre sciava.

Per lui frattura di tibia e perone nonostante la caduta e il volo all'interno della cavità, profonda cinque metri. L'incidente è avvenuto a quota 1850 metri. Sul posto si sono portati subito tre soccorritori della stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino che si trovavano già al Rifugio Gilberti e hanno portato allo sciatore la prima assistenza scendendo dentro la cavità. E' poi arrivato l'elisoccorso regionale da Udine che ha calato all'interno della buca, con una verricellata di una trentina di metri, l'equipe medico tecnica. Dopo la valutazione del medico si è proceduto velocemente al recupero del ferito utilizzando il triangolo di evacuazione ("pannolone" in gergo) per condurlo direttamente in ospedale. L'intervento si è svolto tra le 13.30 circa e le 14.30 circa.

Questa mattina anche le squadre di Trieste e di Moggio del Soccorso alpino sono state impegnate per due interventi distinti tra le 10 e le 11.

Moggio Udinese Un undicenne di Tolmezzo è rimasto ferito ad una gamba mentre percorreva un tratto del sentiero 417 che da Campiolo sale a Stavoli. Era ovviamente accompagnato da adulti ma è caduto procurandosi una profonda ferita che inizialmente sembrava una frattura.

E' stato velocemente soccorso e recuperato dall'elisoccorso regionale e condotto in ospedale. Sul posto al campo base i soccorritori della stazione di Moggio, l'ambulanza e la Guardia di finanza pronti a dare eventuale supporto alle operazioni.

Trieste A Trieste un ottantenne triestino è stato colto da malore, probabilmente per un colpo di calore, su un sentiero a cento metri dalla strada che costeggia il campeggio Pian del Grisa. E' stato consegnato all'ambulanza e condotto in ospedale per accertamenti. Sul posto i soccorritori della stazione di Trieste.