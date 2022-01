Scialpinista cade per tre metri in una trincea

VICENZA - Verso le 13.20 di giovedì il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato per una scialpinista caduta per tre metri in una trincea del Monte Fior, in zona Gallio, quando, al momento del suo passaggio, il ponte di neve ha ceduto, facendola precipitare.



Mentre due squadre si avvicinavano in motoslitta, gli amici e delle persone di passaggio sono riuscite a scendere all’infortunata e a portarla all’esterno del fossato.



In aiuto della donna, che aveva riportato un probabile trauma al ginocchio, è intervenuto l’elicottero di Treviso emergenza, che l’ha recuperata e trasportata all’ospedale di Bassano del Grappa.

In tutta la zona dell’Altopiano di Asiago sono presenti sia doline carsiche che manufatto della Guerra, che è molto facile si aprano all’improvviso voragini al passaggio delle persone, con sci o ciaspole, e che occorre quindi prestare la massima attenzione se si esce dai percorsi battuti.