In scia all'ambulanza: era senza patente e revisione dell'auto

JESOLO - Alcune ore fa gli agenti della Polizia locale di Jesolo, durante il rientro dal servizio elettorale, mentre si trovavano incolonnati a causa del traffico congestionato, notavano in una delle vie del lido il sopraggiungere in emergenza di un'ambulanza del SUEM118.



Tutta la colonna di automobilisti si poneva sulla destra per concedere la precedenza ai soccorritori. Gli agenti però notavano che in "scia" all'ambulanza vi era un'utilitaria che approfittando del veicolo in emergenza si faceva largo tra i mezzi incolonnati, situazione alquanto anomala.

Il veicolo veniva intercettato e fermato in pochi istanti da parte dalle pattuglie.



All'atto del controllo di Polizia Stradale emergeva che il conducente del mezzo, oltre ad aver approfittato del varco creato dall'ambulanza senza averne titolo, circolava senza aver mai conseguito la patente di guida. Il veicolo, oltretutto non revisionato, veniva sottoposto a fermo.

Il conducente, oltre alla sanzione per essersi accodato a veicolo in emergenza, veniva sanzionato per guida senza patente e per aver sorpassato la colonna di veicoli.