Schianto a Vittorio Veneto, due donne finiscono all'ospedale

VITTORIO VENETO - Scontro frontale ieri sera verso le 19 a Vittorio Veneto, in zona Sant’Andrea.



Il sinistro, molto violento, è avvenuto in via Carso tra una Citroen Saxo e una Golf all’altezza del cimitero: una delle due auto, per il contraccolpo, è finita a bordo strada.



I mezzi erano guidati da due donne, una 37enne e una 24enne.



Sul posto sono subito giunti i soccorsi: i vigili del fuoco di Vittorio Veneto, l'automedica e l’ambulanza del Suem con la Polstrada.



Entrambe le conducenti sono state ricoverata in ospedale a Conegliano, non sono in pericolo.