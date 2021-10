Schianto violento tra due auto: donna ricoverata con l'elicottero

UDINE - Violento scontro tra due auto: l’allarme nel tardo pomeriggio di martedì. Verso le 18 i vigili del fuoco di Spilimbergo sono intervenuti per un incidente stradale a Gradisca di Spilimbergo.

Lo scontro ha coinvolto due autovetture, una Dacia ed una Fiesta: ferite tre persone, due nella Dacia e una nella Ford.



I pompieri hanno utilizzato le pinze ed il divaricatore per liberare la donna infortunata e prestarle le prime cure in un luogo sicuro. L’infortunata è stata elitrasportata dal personale sanitario giunto sul posto.