Schianto violentissimo: muore motociclista di 26 anni

PADOVA - Tragedia nel primo pomeriggio di lunedì 7 luglio a Saonara (Padova), dove un grave incidente stradale ha coinvolto una moto e un’auto sulla via dei Vivai.

L’impatto, avvenuto intorno alle 13, è stato violento: il motociclista, un giovane di 26 anni, è stato sbalzato a distanza e per lui non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario del 118 ha potuto solo constatarne il decesso.



La squadra dei Vigili del Fuoco arrivata dal comando di Padova ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti ed estratto la donna alla guida dell’auto, rimasta lievemente ferita e affidata alle cure del personale sanitario.



Sul posto la polizia locale per i rilievi e l’accertamento delle cause del sinistro. La strada in direzione Piove di Sacco è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.