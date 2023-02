Schianto tra tre mezzi in A28: code e disagi al traffico

PORDENONE - Incidente con due feriti questa mattina verso le 9 lungo l'autostrada all'altezza della Fiera di Pordenone, in direzione Portogruaro. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, tre mezzi si sono scontrati. Dopo la chiamata al 112, gli infermieri della Sores hanno inviato l'equipaggio di un'ambulanza che ha preso in carico le due persone, trasportate all'ospedale di Pordenone per le cure del caso. Sul posto anche il personale dell'autostrada e i Vigili del fuoco, tutti coordinati dal Centro operativo autostradale di Udine. Disagi alla circolazione.