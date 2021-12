Schianto tra tre auto, una persona ferita

PADOVA - Alle ore 13:00 di giovedì i vigili del fuoco sono intervenuti in località Villa del Bosco lungo la Monselice mare incrocio con via Fermi e via Cona nel comune di Correzzola (Padova) per un incidente stradale tra tre auto: una persona ferita.



I pompieri arrivati da Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferito in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.