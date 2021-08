Schianto tra tre auto, traffico in tilt

TRIESTE - Incidente nel pomeriggio di mercoledì lungo ex strada provinciale 1, alle porte di Trieste, nel comune di Duino Aurisina.

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, si è verificato uno scontro tra una Peugeot, una Fiat 500 e un Tourneo si sono scontrate tra di loro. L'episodio ha fatto andare in tilt il traffico.



La circolazione dunque è stata deviata verso Borgo San Mauro.

Contusi in maniera non grave i conducenti e i passeggeri delle auto. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della sede stradale e dei veicoli incidentati oltre ai Carabinieri per i rilievi di legge.