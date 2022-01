TRIESTE - Schianto tra tre auto, tra cui una Lotus: l’incidente stradale è accaduto poco prima delle 18 del giovedì dell’Epifania tra il raccordo autostradale RA 13 e l’autostrada (Km 0) in direzione Trieste.



Per cause da accertare, tre autovetture, una Lotus, una Toyota e una BMW con targa croata, sono state interessate nell’incidente stradale. Non sono stati segnalati feriti.



Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina che hanno messo in sicurezza i mezzi e l’area dell’incidente. Presente il personale del 118 e la Polizia stradale per i rilievi di competenza.