Schianto tra tre auto sulla regionale 52: quattro feriti, due sono minorenni

UDINE - Grave incidente stradale ieri mattina sulla strada regionale 52, nel tratto tra Tolmezzo e Villa Santina, dove intorno alle 10 tre auto si sono scontrate. Nell’impatto sono rimaste coinvolte sette persone, tra cui due minorenni, e quattro sono rimaste ferite.



Le cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri, mentre i soccorsi sono stati allertati da un capo squadra dei vigili del fuoco che transitava in bicicletta. L’uomo è intervenuto immediatamente applicando tecniche di primo soccorso, concentrandosi su una donna in arresto respiratorio e cianotica per un’ostruzione delle vie aeree.



Sul posto sono intervenuti due elicotteri sanitari e due ambulanze, che hanno trasportato i feriti in ospedale. I vigili del fuoco di Tolmezzo hanno operato a lungo per liberare una persona incarcerata nell’abitacolo, utilizzando cesoie e divaricatori oleodinamici per tagliare le lamiere.