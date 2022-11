Schianto tra tre auto lungo la statale: tre feriti

BELLUNO - Alle 11:40, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 51 bis Alemagna tra Domegge e Lozzo di Cadore per un incidente tra tre auto: due feriti.



I pompieri arrivati da Pieve di Cadore, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre due donne rimaste ferite nell’incidente sono state prese in cura dal personale sanitario e trasferite, una in elicottero e l’altra in ambulanza, in ospedale.



Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell’ordine. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 13:30 con il recupero dei mezzi da parte del soccorso stradale.