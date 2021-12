Schianto tra tre auto lungo la statale, muore un uomo

PORTOGRUARO - Si schianta con il Suv in centro città e muore tra le lamiere contorte dell'auto.

La tragedia è accaduta quest'oggi, giovedì 23 dicembre, a Portogruaro lungo la Statale 14 che in quel tratto prende il nome di viale Trieste. Ha perso la vita un 85enne residente poco lontano, a Fossalta di Portogruaro. Era alla guida di una SUV quando è uscito di strada dopo lo schianto con altre due auto.

Secondo una prima ricostruzione, l'automobilista alla guida del SUV stava proseguendo in direzione Portogruaro quando è finito frontalmente contro un'auto che procedeva in senso opposto.

Conseguenze anche per una terza auto. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso: grossi disagi al traffico.