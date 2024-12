Schianto tra più mezzi in autostrada: due auto si sono rovesciate

Foto d'archivio

UDINE - Un incidente, che ha coinvolto tre veicoli leggeri, è avvenuto nella notte poco dopo le 01,30 nel tratto a tre corsie dell'autostrada A4 tra San Giorgio di Nogaro e il Nodo di Palmanova in direzione Trieste. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. Due delle tre vetture si sono rovesciate.

Il bilancio è di tre persone ferite. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118, l'elisoccorso e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Da una delle auto si è staccato il blocco motore che ha causato il danneggiamento degli pneumatici di un pulmann che stava sopraggiungendo nell'area dove si è verificata la collisione.

Grazie a mezzi speciali dei soccorsi meccanici la corriera è stata portata nell'area di servizio di Gonars Sud, mentre il personale della Concessionaria ha prestato soccorso logistico agli occupanti del pulmann diretto in Romania, in attesa dell'arrivo di in un altro mezzo.

Il tratto autostradale non è mai stato chiuso. I mezzi in transito potevano circolare nella corsia più veloce. Alcuni rallentamenti si sono verificati fino alle 06,00 quando è terminata la rimozione dei detriti e la bonifica della sede stradale.