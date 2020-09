Schianto tra moto a Osigo, tre feriti

FREGONA - Schianto tra due moto oggi pomeriggio, sabato, alle 17 lungo la strada per il Cansiglio, nella zona di Osigo.



Protagonisti loro malgrado un anziano alla guida di uno scooterone e due ragazzi che in moto stavano proseguendo verso Fregona. Tutti e tre sono finiti a terra: il più grave è risultato l'anziano che ha perso conoscenza.



Mentre per i due passeggeri della moto le lesioni non si sono rivelate particolarmente gravi, più preoccupanti sono apparse quelle del pilota dello scooter rimasto a terra privo di coscienza.



Sul posto i sanitari del Suem con l'ambulanza e l'automedica; poco dopo è giunto anche l'elisoccorso (nella foto).



I medici sono scesi col verricello e sarebbero riusciti a far reagire l'uomo poi ricoverato in ambulanza all'ospedale di Vittorio Veneto. Non sarebbe in pericolo di vita.



Medicati in pronto soccorso i due ragazzi.