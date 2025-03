Schianto tra moto e Jaguar: Jacopo muore a 18 anni

CITTADELLA (PADOVA) – Tragedia sulle strade nella notte tra sabato e domenica, quando un giovane di 18 anni, Jacopo Apolloni, ha perso la vita in un incidente avvenuto all’incrocio tra via Borgo Padova e Riva 4 Novembre. Il ragazzo, originario di Roana (Vicenza), era in sella a una Fantic Motor 125 quando si è scontrato con una Jaguar X-Pace guidata da un trentenne. L’impatto è stato violento: il 18enne è stato sbalzato sull’asfalto riportando ferite gravissime.

Nonostante i tentativi dei soccorsi, il giovane non ce l’ha fatta. Con lui viaggiava una coetanea, che ha riportato ferite di minore entità. I carabinieri stanno conducendo accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. La comunità di Roana è sotto shock per la perdita del ragazzo.