Schianto tra furgone e tir: uno dei conducenti rimane incastrato nell'abitacolo

SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA) - Alle 18:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 al km 444 in direzione Trieste nelle vicinanze del casello di San Stino di Livenza per un incidente stradale tra un furgone e un mezzo pesante: ferito l'autista del mezzo più leggero. I pompieri arrivati da Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed utilizzando cesoie, martinetti e divaricatori idraulici estratto il conducente rimasto ferito. Il malcapitato è stato preso in cura dal personale del SUEM, stabilizzato e trasferito in ospedale. Sul posto personale di Autovie Venete e la Polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.