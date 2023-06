Schianto tra due vetture nella notte, morta una donna

VENEZIA - Una donna è morta ed un uomo è rimasto ferito nello scontro tra due autovettura avvenuto la scorsa notte a Quarto d'Altino (Venezia), in Via Trezze. I pompieri, arrivati da San Donà e Mestre, hanno messo in sicurezza le auto, finite fuoristrada sotto il piano stradale ed estratto da una piccola utilitaria rovesciata, la donna alla guida. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del Suem, il medico ha dovuto dichiarare la morte della donna. Leggermente ferito l'altro automobilista. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. (ANSA).