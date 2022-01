Schianto tra due auto, uno dei mezzi si cappotta e finisce contro un palo

PADOVA - Violento schianto la notte scorsa in provincia di Padova.

Scontro tra due auto nel comune di San Pietro in Gù, in Via Cavour. Una delle due vetture è finita rovesciata contro un palo stradale.

Sul posto sono accorsi i pompieri di Cittadella per la messa in sicurezza della vettura avvolta intorno al palo. Utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici i pompieri hanno estratto non senza difficoltà il conducente, stabilizzato dal personale del SUEM e trasferito in ospedale.

Assistito dai sanitari anche l’altro automobilista. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla polizia stradale di Padova.