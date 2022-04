Schianto tra due auto, uno degli automobilisti rimane incastrato nell’abitacolo

TRIESTE - Intorno alle ore 19.00 mercoledì 27 aprile, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Opicina sono stati chiamati ad intervenire per un incidente stradale in strada per Basovizza all’altezza della cava.



Due le autovetture coinvolte, immediato il lavoro di messa in sicurezza. Liberato l’autista di una delle due auto con l’ausilio del divaricatore e pistoni idraulici. Tutte e quattro le persone coinvolte nel sinistro sono state trasportate dal personale del 118 all'ospedale triestino di Cattinara.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi di legge.