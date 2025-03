Schianto tra due auto, una rimane con le ruote all'aria

VICENZA – Violento scontro tra una Fiat 500 e una Fiat 500X lungo Strada Marosticana, all’altezza di via Lago di Garda, intorno alle 13:50 di venerdì 7 marzo. L’impatto, avvenuto in direzione Bassano, ha provocato il ribaltamento della 500X, lasciando ferite entrambe le conducenti.



I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area, mentre i sanitari del Suem hanno soccorso le due donne, trasportandole in ospedale. Sul posto anche la polizia locale, che ha deviato il traffico su una sola corsia, causando forti rallentamenti. Le operazioni di rilievo e il recupero dei veicoli sono ancora in corso.