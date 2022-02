Schianto tra due auto: una finisce contro una casa

PORDENONE - Incidente d’auto nella serata di domenica. Verso le 18 in via Pedrina, all’altezza dello svincolo con via Dalla Chiesa a Pasiano di Pordenone, per cause in corso di accertamento si sono scontrate due auto.

Un impatto molto violento, tanto che una delle due vetture è finita contro un'abitazione.



Gli occupanti delle auto sono tutti usciti sulle proprie gambe: tre le persone coinvolte, una delle quali è stata poi condotta dal personale sanitario all’ospedale di Pordenone per accertamenti. I Vigili del Fuoco arrivati da Motta di Livenza hanno messo in sicurezza i veicoli, con particolari cautele per uno alimentato a GPL. Sul posto anche i Carabinieri di Sacile.