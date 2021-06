Schianto tra due auto, quattro i feriti

BELLUNO - Scontro frontale nel tardo pomeriggio di domenica verso le 18 a Sedico, in provincia di Belluno.



In località Peron sono entrate in collisione due auto con un bilancio di 4 feriti, tutti lievi. Ingentissimi i danni ai due veicoli.



I pompieri accorsi da Belluno hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti sono stati assistiti dal personale del Suem.



Sul posto anche carabinieri e polizia per regolare il traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza.