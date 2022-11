Schianto tra due auto: in quattro all'ospedale

UDINE - È di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale accaduto nella prima serata di oggi a Tarcento, in via Oltretorre dove, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due vetture.

Immediata la chiamata di aiuto con una telefonata al numero unico di emergenza Nue112 e immediato l’invio da parte degli infermieri della Sores di due autoambulanze provenienti da Tarcento e di un’automedica proveniente da Udine. Una persona è rimasta ferita in maniera seria (codice giallo) e le altre tre in maniera meno seria.

Tutte sono state trasportate all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto i Vigili del fuoco a supporto e per quanto di competenza.