Schianto tra due auto nella notte: un morto e tre feriti, tra cui una bambina

UDINE - Ancora sangue sulle strade del Friuli. Un grave incidente avvenuto nella tarda serata di sabato 31 maggio ha causato la morte di E.D., 44enne di Spilimbergo, e il ferimento di altre tre persone, tra cui una bambina. Il tragico schianto è avvenuto attorno alle 23 in via Stradalta, nel comune di Bertiolo (Udine).



Secondo una prima ricostruzione, due automobili si sono scontrate violentemente per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato devastante: uno dei veicoli è carambolato fuori strada, mentre un passeggero è stato sbalzato fuori dall’abitacolo con tale forza da sfondare il parabrezza e finire a diversi metri di distanza dal punto d’urto. Le ferite riportate si sono rivelate fatali.



I soccorsi sono stati immediati: sul luogo del sinistro sono giunti i sanitari del 118, coadiuvati anche dall’elisoccorso regionale, che ha trasportato i feriti negli ospedali più vicini. I tre feriti – due adulti e una bambina – sono stati stabilizzati e trasferiti in codice di diversa gravità. Le loro condizioni, al momento, non sarebbero critiche.



Presenti sul posto anche i carabinieri, incaricati dei rilievi e delle indagini, e i vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo, che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato nelle operazioni di estrazione e soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno ricostruendo con precisione le fasi dello scontro per chiarire eventuali responsabilità.