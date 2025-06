Schianto tra due auto nella notte: ragazza rimane incastrata nell'abitacolo

VICENZA - Stanotte intorno alla mezzanotte I vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti in Viale del Lavoro a Vicenza per un incidente stradale tra due auto, due i feriti.

I vigili del fuoco sono intervenuti dalla centrale con un’autopompompa serbatoio e cinque operatori per liberare la conducente della Ford coinvolta nello scontro, rimasta incarcerata nell’abitacolo.

La passeggera di questa invece è uscita autonomamente.

Le ragazze entrambe ferite lievemente sono state prese in cura dal SUEM presente sul posto con un’autoambulanza.

I passeggeri dell’altra auto coinvolta, tra cui una minorenne, sono rimasti incolumi e sono usciti autonomamente dall’auto

I vigili del fuoco dopo aver messo in sicurezza entrambe le vetture hanno lasciato la polizia locale sul posto per la gestione del traffico e dei veicoli incidentati.