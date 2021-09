Schianto tra due auto nella notte: muore ragazza di 29 anni

FIESSO D’ARTICO (VENEZIA) - Tragedia nella notte a Fiesso d’Artico, in provincia di Venezia.

A mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Barbariga, all’altezza dell’incrocio con Via Cavour per un incidente stradale tra due auto: deceduta una giovane donna 29enne.



I pompieri arrivati da Mira, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Lancia Y la conducente. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. Ha rilevato il sinistro una pattuglia dei Carabinieri.