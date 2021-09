Schianto tra due auto, muore imprenditore 48enne

UDINE - Tragedia stradale in provincia di Udine, muore automobilista. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Basiliano in provincia di Udine lungo la strada provinciale 98, all’altezza dell’incrocio tra via Trieste via delle Cave.

Per cause in corso di accertamento lo schianto è avvenuto tra due auto: ha perso la vita uno dei due conducenti, C.B., 48 anni, imprenditore del posto. Sul posto i sanitari del 118 ma per il malcapitato non c’era già nulla da fare. Accorsi anche Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Campoformido.



L’uomo, viaggiava con il figlio che non avrebbe subito danni gravi. Altre tre persone sono rimaste ferite non in modo grave.