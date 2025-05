Schianto tra due auto: madre e figlio bloccati nell'abitacolo

SCHIO (VICENZA) – Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 26 maggio, un incidente semifrontale ha coinvolto due automobili in via dell’Artigianato, a Schio. Nel sinistro sono rimasti feriti una donna e suo figlio, entrambi a bordo dello stesso veicolo, rimasti incastrati nell’abitacolo a causa della deformazione delle lamiere provocata dall’impatto.



La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale è intervenuta tempestivamente, mettendo in sicurezza i mezzi e utilizzando attrezzature specifiche per estrarre in sicurezza i due feriti. Successivamente, il personale sanitario del Suem 118 ha prestato le prime cure sul posto, stabilizzando madre e figlio prima del trasporto in ospedale per accertamenti più approfonditi. Il conducente dell’altro veicolo coinvolto è rimasto illeso.



Per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza dell’area, la Polizia Locale di Schio ha deviato il traffico su percorsi alternativi, evitando congestioni e disagi. Gli agenti hanno inoltre effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 15:30, con il ripristino della normale viabilità e la rimozione dei veicoli coinvolti.