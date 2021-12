Schianto tra due auto lungo la statale

PORTOGRUARO - A causa di un incidente, è stata temporaneamente interdetta al traffico la statale 14 “Della Venezia Giulia”, in entrambe le direzioni , all’altezza km 59,300, a Portogruaro (Venezia).

Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due veicoli.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.