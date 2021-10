Schianto tra due auto, feriti i due conducenti

VICENZA - Violento incidente martedì sera poco dopo le 19 in via 29 Aprile a Schio in provincia di Vicenza.

Il sinistro è avvenuto tra due auto di cui una rovesciata: due feriti.



I vigili del fuoco accorsi sul posto con due squadre, hanno messo in sicurezza i mezzi e un palo dell’illuminazione pubblica abbattuto ed estratto da una Fiat Panda il conducente rimasto incastrato, ferita anche la conducente di una Mercedes Classe B.

I due automobilisti sono stati presi in cura dal personale del SUEM e trasferiti in ospedale.