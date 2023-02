Schianto tra due auto: entrambi i conducenti sono rimasti feriti

PORDENONE - Venerdì alle 20.30, i Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti, con la prima partenza, per un incidente stradale ad Aviano, in via Aldo Moro. Due le autovetture coinvolte. Nello scontro gli occupanti di entrambe le auto sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati all'ospedale di Pordenone, mentre i pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario. Presenti anche i Carabinieri di Sacile per tutti i rilievi.