ROVEREDO IN PIANO (PN) - Schianto tra due auto, coinvolto anche un neonato. I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti alle ore 9.30 di martedì a Roveredo in Piano sulla SP31 per un incidente stradale frontale tra due autovetture.

Le persone coinvolte, quattro adulti ed un neonato, sono stati ricoverati al Pronto Soccorso di Pordenone per accertamenti. Sul posto erano presenti tre Ambulanze, l’Automedica e i Carabinieri di Fontanafredda.

Per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, si rendeva necessario chiudere il tratto della Strada Provinciale per circa un ora e mezza.