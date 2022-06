Schianto tra due auto, coinvolte cinque persone

PORDENONE - Incidente stradale nella serata di mercoledì verso le 21.45, a Roveredo in Piano (Pordenone), all’altezza dell’incrocio tra Via Pionieri dell’aria e Via Ungaresca.

Lo scontro tra due auto ha viste coinvolte cinque persone in tutto: per una di loro è stato necessario il trasferimento all’ospedale di Pordenone. I pompieri di Pordenone giunti sul posto hanno lavorato in collaborazione con i colleghi della vicina base USAF.

Sul luogo del sinistro anche due ambulanze. Le operazioni sono proseguite con la messa in sicurezza di veicoli fino alle 23.30 circa.