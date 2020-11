Schianto tra cinque auto, Agordina in tilt

LA VALLE AGORDINA (BELLUNO) - La 203 Agordina è rimasta chiusa dalle 15.30 di domenica a causa di un incidente.



Lo schianto è avvenuto in comune de La Valle Agordina, in località Le Campe.



Ben cinque le automobili coinvolte e sei i feriti, ricoverati in ospedale tra Agordo e Belluno.



Sul posto sia Polizia stradale che Carabinieri. Da subito si sono formate lunghe code e colonna ferma in uscita alla galleria dei Castei.