Schianto tra camion e auto in tangenziale: traffico in tilt

MESTRE - Alle ore 10 di oggi, giovedì 20 giugno, si è verificato un incidente sulla Tangenziale di Mestre che ha coinvolto due mezzi pesanti e un'auto, bloccando il transito di tutte le tre corsie. Ferite due persone, prese in carico dal personale del Suem intervenuto sul posto con ambulanza e automedica.

L'incidente si è verificato al km 13+100, in corrispondenza degli svincoli Miranese, in direzione Milano. Sul posto la Polizia stradale, i Vigili del fuoco e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, in servizio di assistenza e presegnalazione. Per consentire le operazioni di soccorso, rimozione dei mezzi e ripristino della viabilità, il Centro operativo di CAV ha disposto la temporanea deviazione del traffico sull'uscita Miranese, con successivo rientro in tangenziale attraverso lo svincolo di entrata. In direzione Milano si sono registrati fino a 6 km di coda.