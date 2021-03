Schianto tra camion e auto, ferita una donna

BELLUNO - Botto tra auto e camion questa mattina, lunedì, verso le 9 in provincia di Belluno, in località Caupo a Seren del Grappa.



Per cause in corso di accertamento, lungo strada Cadorna si sono scontrati un camion e un’auto.



Ad avere la peggio è stata la donna che era al volante dell’auto, soccorsa ed estratta dai Vigili del Fuoco arrivati da Feltre, e poi consegnata per le cure del caso al personale sanitario. Illeso il conducente del mezzo pesante.



La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.