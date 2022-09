Schianto tra autobus e corriera: tre i feriti

BELLUNO - Schianto tra un’auto e una corriera in galleria: due feriti e chiusura temporanea della statale 50 bis del Grappa e passo Rolle.

L'incidente è accaduto alle 17.45 di mercoledì 31 agosto: per cause in corso di accertamento un’autovettura e un bus turistico sono entrati in collisione a circa 500 metri dall’imbocco del tunnel, lato Valsugana, in corrispondenza di un restringimento della carreggiata. Sul posto, i vigili del fuoco di Feltre e Bassano, oltre ai volontario del Basso Feltrino.

I pompieri hanno liberato dalle lamiere dell’auto il conducente e la passeggera, affidati ai sanitari per il trasporto agli ospedali di Bassano e Feltre. Leggermente ferito anche l’autista del bus. Chiusa in entrambe le direzioni la statale.