Schianto tra auto: muore un uomo, gravissima la moglie

PORDENONE - Gravissimo incidente ieri pomeriggio lungo la Pordenone - Oderzo. Lo schianto è avvenuto verso le 13, a Pordenone, in viale Treviso, sulla provinciale 35 Pordenone-Oderzo. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, due vetture si sono scontrate in maniera violenta, di cui una si è incendiata dopo l’urto. Una terza, per evitare il sinistro è finita nel fossato laterale.



Nell’impatto, tre persone sono rimaste ferite in maniera grave. Mario De Marchi, 72 anni, è stato intubato e trasportato con l’elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, ma è deceduto dopo il ricovero. La moglie, G.R. 61 anni è stata trasportata all’ospedale di Pordenone con l’ambulanza con medico a bordo; in arresto cardiocircolatorio, è stata rianimata dal luogo dell’incidente e fino al pronto soccorso dove è stata affidata alle cure delle equipe mediche del nosocomio; è in condizioni gravissime.



La terza persona coinvolta, una donna di 50 anni, è stata ricoverata, anch'essa in gravi condizioni e in codice rosso, all’ospedale di Pordenone. Tutte e tre le persone coinvolte sono di Pordenone. Sul posto intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Locale.