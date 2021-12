Schianto tra auto e furgone: una vittima

TORVISCOSA (UDINE) - Tragico incidente questa mattina, lunedì 27 dicembre, verso le 8 a Torviscosa, in provincia di Udine.

Lungo la strada verso la frazione Malisana il conducente di un’auto, residente a Carlino, si stava recando al lavoro alla guida della sua Fiat Panda quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un furgone.



Immediato l’intervento di soccorso con i sanitari giunti sul posto dopo pochi minuti oltre ai vigili del fuoco e Carabinieri. Per il conducente della Panda non c’è stato nulla da fare, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.