Schianto tra auto e furgone: muore automobilista, tre feriti

ERACLEA (VENEZIA) - Ennesima tragedia sulla strada in Veneto: schianto tra auto e furgone, morto il conducente dell’auto.

Il sinistro è avvenuto alle 15:20 in provincia di Venezia, a Eraclea, in viale Selva Rosada.



Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco arrivati da San Donà e da Caorle con i volontari hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’automobilista. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico per l’automobilista non c’è stato nulla da fare.

Feriti in maniera lieve le persone a bordo del furgone che sono state assistite dai sanitari del Suem. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.