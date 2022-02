VICENZA - Scontro tra due auto lungo la SP46 in località Asse, comune di Torrebelvicino (Vicenza): ferite due donne.

I Vigili Del Fuoco hanno liberato una passeggera rimasta ferita all’interno dell’abitacolo.

Le due donne stabilizzate dal 118 sono state trasferite in ospedale: non sono in pericolo.