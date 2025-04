Schianto tra auto e camion sulla Pontebbana: muore il conducente della vettura

BASILIANO (UDINE) – Un tragico incidente si è verificato oggi, intorno alle 13.40, lungo la Strada Statale 13 "Pontebbana", nel territorio comunale di Basiliano, in provincia di Udine.



Per cause in corso di accertamento, si è verificato un violento impatto tra un mezzo pesante e un’autovettura. L’auto è finita fuori strada, con la parte anteriore rivolta verso un fossato a bordo carreggiata.



Sul posto è intervenuta una squadra della sede centrale dei Vigili del fuoco di Udine. I soccorritori hanno stabilizzato il veicolo incidentato e, con l’ausilio di cesoie e divaricatori idraulici, hanno aperto un varco tra le lamiere per estrarre il conducente.



Purtroppo, per l’automobilista non c’era più nulla da fare: il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso.



I Vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’intera area. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi. La SS13 è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento e fino al completo ripristino della viabilità.